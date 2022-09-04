Ormanlık alanda akrabasını vurdu 3. Sayfa Haberleri Bursa Mudanya'da ormanlık alanda meydana gelen silahla yaralanma olayında bir kişi akrabasını vurarak yaraladı. Bursa Mudanya'da ormanlık alanda meydana gelen silahla yaralanma olayında bir kişi akrabasını vurarak yaraladı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Mudanya ormanlık alanda meydana gelen silahla yaralama olayında birlikte alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada, Y.S.K. (30) akrabası S.K. (40) isimli şahsı sol bacağından ateşli silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs 112 ambulansı ile Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçak durumda olan şüpheli Y.S.K. Mudanya polisi tarafından iki adet ruhsatsız tabanca ve mermileri ile yakalandı. Şüpheli Y.S.K. adliyeye çıkarıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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