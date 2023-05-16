Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Çaybaşı Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Zafer Ç. idaresindeki 52 BAK 72 plakalı otomobil, kavşaktan Çaybaşı istikametine dönmeye çalışan Ali T.'nin kullandığı 52 ABP 410 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle sahil yolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU