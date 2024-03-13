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Ordu'da Silah Ticareti ve Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 13 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'silah ticareti ve kaçakçılığı' suçuna yönelik yürütülen ve 3 ay süren planlı çalışma kapsamında yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon süresince şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 206 adet fişek, 24 adet şarjör, 25 adet icra yayı ve mili, 2 adet namlu, 1 adet el yazması tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap, 3 adet sikke, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Operasyonda kapsamında gözaltına alınan 13 şahıstan E.A. (53), Y.K. (60), M.G.S. (61), N.K. (74), R.Z. (66), C.A. (61), A.D. (68) ve M.Y. (70) isimli toplam 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 5'i ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. ile E.A. tutuklanırken, M.Y. adli kontrol şartı ile Y.K., M.G.S., R.Z., C.A. ve A.D. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında ayrıca, şubat ayı içerisinde M.Y. isimli şahıs tutuklanmıştı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Ordu 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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