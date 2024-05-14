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Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 29 şahıs yakalandı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 29 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahıs hakkında işlem yapıldı. Tutuklanan 14 şahıs cezaevine gönderildi.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 29 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 29 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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