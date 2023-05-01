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Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Ordu'da otomobil ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da otomobil ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Fatsa-Ordu karayolu Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Can Yeşiller idaresindeki 52 EP 855 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan sürücüsü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Ümit Can Yeşiller, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ümit Can Fatsa Ordu 3. Sayfa Haberler

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