Üye Girişi
Haberler

Ordu'da emniyetten APP plaka operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Abone Ol

Ordu'da polis ekipleri tarafından Avrupa press plaka operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu'da emniyetten APP plaka operasyonu: 3 tutuklama

ORDU - Ordu'da polis ekipleri tarafından Avrupa press plaka operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 'resmi belgede sahtecilik soruşturması' çerçevesinde bir atölyeye operasyon düzenlendi. APP olarak bilinen, büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılarak, daha dikkat çekici görünümlü plakaların basıldığı tespit edilen yasadışı bir basım atölyesinde, işyerlerinde, şahısların ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet sahte mühür basım makinası, 1 adet plaka baskı pres makinası, 5 adet plaka baskı kalıbı, 1 adet plaka boyama makinası, 77 adet basılı APP plaka, 319 adet boş plaka levhası, 413 adet harf kalıbı, 444 adet rakam kalıbı 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak T.A. (33), K.K.(25), ve H.B.B.isimli şüpheliler 'Resmi Belgede Sahtecilik, Mühürde Sahtecilik ve 6136 SKM' suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ordu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 21 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 21 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? MasterChef 2. eleme adayı kim oldu? 20 Aralık eleme potasında kimler var? 21 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title