Ordu'da bisiklet kazası: Yaşlı kadın yaralandı

Ordu'da, bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Şarkiye Mahallesi sahil bandındaki bisiklet yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan G.'nin (20) kullandığı bisiklet, bisiklet yolunda yürüyen Gülhan A. (65) isimli kadına çarptı. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kadın ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU