Öğrenciler siber suçlara karşı uyarıldı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince ortaklaşa düzenlenen Sanal Alem Gerçek Hayatın Gölgesidir Projesi çerçevesinde öğrencilere bilgilendirme semineri verildi.

Polis Memuru Sinan Savran öğrencilere internet ve sosyal medya, doğru teknoloji kullanımı oluşabilecek siber suçlar ve uyarılar hakkında Şehit Halis Koca MTAL öğrencilerine sunum yaptı. Öğrencilerin özellikle sosyal medyada gerçek olmayan profiller, yanıltıcı reklamlar, gençlere cazip gelecek görsel sunumlar ile yanıltıldığının altı çizilirken öğrencilerin siber suçlara karşı daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. - ADANA