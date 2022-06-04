Oğlunun mezuniyetine gidemedi - Haberler

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde geleneksel zil ustalarından Cafer Güvendi, oğlunun mezuniyet törenine gitmek üzere yola çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kürtün ilçesinde geleneksel zil imalatı yapan ustalardan birisi olan Cafer Güvendi (45), Şiran ilçesindeki Fen Lisesinde okuyan oğlunun mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıktı.

Birkaç gündür rahatsız olan 2 çocuk babası Güvendi, Özkürtün Beldesinde geldiğinde rahatsızlanınca Kürtün'e geri dönerek hastaneye gitti. Yapılan tahlillerin ardından sevk edildiği sırada kalbi duran Güvendi'ye yapılan müdahalelerle kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hemen Trabzon'daki bir hastaneye sevk edilen Güvendi'nin kalbi yolda iki kez daha durunca kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçede oldukça sevilen bir kişi olan Güvendi'nin cenazesi bugün öğle namazının ardından Aşağı Uluköy Camiyan mahallesi camiinde kılınan cenaze namazına müteakip toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa