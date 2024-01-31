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Nusaybin'de Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltına Alındı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelinin üzerinde ve evinde çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma esnasında durdurdukları bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde buldu. Şüphelinin evinde yapılan aramada da 37,37 gram esrar, 31,62 gram eroin, 5,06 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs adlı mercilere sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Narkotik Mardin Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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