Nizip'te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir enerji şirketinde LPG tankeri muayenesi esnasında patlama meydana geldi. Patlamada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 işçi yaralandı.

Olay, Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir enerji şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, LPG tankeri muayenesi esnasında yaşanan alevlenme sonrası patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama sonucu Cuma Y. (23) ve Ali B. (25) isimli 2 işçi yaralandı. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama sonucu yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanmalar bulunan 2 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP