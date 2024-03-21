Niğde'de Yağış Nedeniyle Otomobil Takla Attı: 3 Öğretmen Yaralandı

Niğde'de görev yaptıkları okula giderken etkili olan yağış nedeniyle içinde bulundukları otomobilin takla atması sonucu 3 öğretmen yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Niğde-Yıldıztepe Karayolu Pınarcık Köyü mevkisinde meydana geldi. 3 öğretmen, sabah saatlerinde görev yerlerine gitmek için yola çıktı. Öğretmen Derya O (41) idaresindeki 51 ACE 003 otomobil, etkili olan yağış sonrası kontrolden çıkıp yolun karşı tarafına geçerek takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı öğretmenler sürücü D.O. (41) araçtaki diğer öğretmenler Rabia Ç. (30) ve Gül Y. (45) olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğretmenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza geçirip hastaneye kaldırılan öğretmenleri Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ziyaret etti. Yaralı öğretmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çelik, doktorlardan yaralı öğretmenlerin durumları hakkında bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE