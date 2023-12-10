Niğde'de 2023 yılında yaşanan trafik kazalarında 28 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan istatistiklere göre Ocak-Kasım 2023 dönemlerinde Niğde'de meydana gelen trafik kazalarında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Ocak - Kasım dönemine ait kaza istatistiklerini paylaştı. Açıklanan 11 aylık istatistiklere göre Türkiye genelinde 507 bin trafik kazası meydana geldi. Yaşanan bu kazalarda 2 bin 774 kişi hayatını kaybetti, 327 bin kişi ise yaralandı. Niğde'de ise Ocak - Kasım aylarında meydana gelen trafik kazası verileri şöyle gerçekleşti;

Yaralamalı kaza bin 180, maddi hasarlı kaza bin 596. Bu kazalarda bin 958 yaralı, 28 de ölü olarak açıklandı. - NİĞDE