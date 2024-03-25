Niğde'de Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheliden 4'ü Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda İ. A.'nın Telegram üzerinden 38 bin 495 dolar tutarında dolandırılması konusu ile ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Niğde merkezli Yalova, Aydın ve Ankara illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltı alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden G.K., B.A.E., S.K., Ö.Y., A.K., Y.S. ve G.N.S. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen Nitelikli Dolandırıcılık Suçu kapsamında Niğde merkezli Ankara, Aydın ve Yalova illerinde ortaklaşa yapılan eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ise; 14 adet cep telefonu, 13 adet simkart, 4 adet laptop, 2 adet tablet, 10 adet flash bellek, 2 adet hafıza kartı, 1 adet harddisk, 1 çanta içerisinde 31 bin dolar, 1 adet BMW Cabrio araç ele geçirilmişti. - NİĞDE