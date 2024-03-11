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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İlk kaza Şifa köprülü kavşakta, ikinci kaza ise Meteoroloji kavşağında meydana geldi. Kazalarda yaralananlar ve maddi hasarlar oldu.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte meydana gelen ilk kaza, 15 Temmuz Mahallesi Şifa köprülü kavşak üstünde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden Avanos istikametine giden otomobile, kavşağa kontrolsüz giren bir başka otomobil çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kentte KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kaza da Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Meteoroloji kavşağında meydana geldi. Ali Efe Caddesi'nden kavşağa kontrolsüz giren otomobilden, şehir merkezi istikametinden gelen otomobillerden birisi son anda manevra yaparak kurtulurken, arkasından gelen aracın duracak zamanı kalmadı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralanırken araçlarda da maddi hasarlar meydana geldi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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