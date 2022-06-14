Nevşehir'de FETÖ firarisi 1 kişi yakalandı Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı ile aranan İ.K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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