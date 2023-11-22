Nevşehir'de Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Nevşehir'de bir binada kumar oynadıkları iddia edilen Afgan uyruklu grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı ve 2'sinin durumu ağır.

Nevşehir'de, Afgan uyruklu grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Karasoku Mahallesi Nar Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki ikamette, kumar oynadıkları iddia edilen Afgan uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olay sırasında 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından gelen sağlık ekiplerince yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, aynı binadaki 5 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.