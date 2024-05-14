Üye Girişi
Haberler

Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Bartın'da yeniden görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, Bartın'da 9 yıl aranın ardından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Su samuru, ırmakta balık avlarken görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve her yıl foto kapanlara yakalanan su samuru bir yıl aranın ardından Bartın'da yeniden görüntülendi. Su samuru, Bartın'da 9 yıl aranın ardından yeniden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bartın'ın Irmağı'nın Çağlayan Piknik Alanı yakınlarında yürüyüş yapan Gürkan İşçan, ırmakta su samuru olduğunu fark etti. Su samurunun ırmakta balık avladığını fark eden İşçan, su samurunun avladığı balığı yediği anları saniye saniye kayır altına aldı. Bir süre daha avlanan su samuru, daha sonra ise ırmağın denize döküldüğü kısma doğru hareket ederek gözden kayboldu. Su samurunu görüntüleyen İşcan, "Su samuru önce ırmakta avlandı, sonra da avladığı balığı yedi. Bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru 2015 yılında ilk kez cep telefonu ile bölgede görüntülenirken, sonraki 8 yılda her yıl bölgeye kurulan foto kapanlara yansımıştı. Su samuru, Bartın'da 9 yıl aradan sonra yeniden cep telefonu ile görüntülenmiş oldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Hayvanlar Çevre Doğa 3.Sayfa Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title