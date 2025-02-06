Namaza başlatan krem reklamı yapan fenomene 880 bin TL ceza kesildi

Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar, birbirinden ilginç olaylara neden oluyor. Kimi ürünler halkın sağlığını tehdit ederken, kimileri de satış yapabilmek için her türlü yolu meşru olarak görüyor.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle hazırlanan 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın üçünçüsü düzenlendi. Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla hazırlanan programla; tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim veriliyor. 5 bin TL + KDV tutarındaki eğitim ücretini ödeyerek, tüm gün süren eğitime katılan 100 bin ve üzerinde takipçisi influencer'ler katılım belgesi almaya hak kazandı.

"ÖDEM ATAR" İBARESİ CEZA REKORTMENİ OLDU

Akşam gazetesinin haberine göre; programa katılan ve 229 bin takipçisi olan bin influencer, eğitimden yaptığı paylaşımlarda çarpıcı bilgilere yer verdi. İşte o influencerın paylaşımlarından öne çıkanlar:

"Birisi bir krem paylaşıp 'Bunu kullanınca namaza başladım' demiş. 880 bin TL ceza yemiş."

"En çok ceza 'ödem atar' ifadesine ödenmiş."

"Orijinal olmayan parfüm/kozmetik ürünü paylaşırken '..... markasının muadili; o kadar para vermeye gerek yok. Aynı kokuyor' şeklinde söylemler yasak."

"TEDAVİ EDER" İFADESİ KULLANILAMAYACAK