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Muradiye ilçesinde cinayetten hükümlü 1 kişi yakalandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan aranma kaydı bulunan ve müebbet hapis cezası olan 1 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde cinayetten hükümlü 1 kişi yakalanıp cezaevine edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 16 Şubat 2024 tarihinde Muradiye ilçesinde yapılan çalışmalarda; 'tasarlayarak öldürme" suçundan aranma kaydı olan ve müebbet hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muradiye Van Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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