Muradiye ilçesinde cinayetten hükümlü 1 kişi yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde cinayetten hükümlü 1 kişi yakalanıp cezaevine edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 16 Şubat 2024 tarihinde Muradiye ilçesinde yapılan çalışmalarda; 'tasarlayarak öldürme" suçundan aranma kaydı olan ve müebbet hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN