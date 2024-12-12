Muradiye'de 860 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 860 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen faaliyetler çerçevesinde 860 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - VAN