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Muğla Valisi TCSG-703 Umut Korvetini Ziyaret Etti

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korveti'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Umut Korveti, düzensiz göç ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rol oynuyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük dört yüzer platformundan birisi olan TCSG-703 Umut Korveti özel donanımları ile düzensiz göç ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir unsur olarak görev alıyor.

88 metre boyu ve özel donanımları ile hizmet veren TCSG-703 Umut Korveti, ayrıca güvertesinde bir adet helikopter barındırabiliyor. TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret eden Vali Akbıyık yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak incelemede bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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