Muğla Valisi TCSG-703 Umut Korvetini Ziyaret Etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının en büyük dört yüzer platformundan birisi olan TCSG-703 Umut Korveti özel donanımları ile düzensiz göç ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli bir unsur olarak görev alıyor.

88 metre boyu ve özel donanımları ile hizmet veren TCSG-703 Umut Korveti, ayrıca güvertesinde bir adet helikopter barındırabiliyor. TCSG-703 Umut Korvetini ziyaret eden Vali Akbıyık yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak incelemede bulundu. - MUĞLA