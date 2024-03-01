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Muğla'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 25 ADG 400 plakalı kamyonet, Rıfat Ayaydın Caddesi üzerinde Hasan Ercan Caddesi istikametine seyir halinde iken Hafız Sabri Sokak kavşağına geldiğinde, 48 AG 889 plakalı motosikletle çarpışırken motosiklet sürücüsü V.Ö hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan V.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan V.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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