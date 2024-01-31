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Muğla'da Silahla Vurulmuş Şahıs Ölü Bulundu

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir şahıs başından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir şahıs başından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, Gümüşlük Mahallesi Küçükler Caddesi üzerinde yer alan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Güray Karataş, yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Karataş'ın silahla kendi hayatına son verdiği üzerinde duruluyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşlük Karataş Muğla Olaylar Ölüm Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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