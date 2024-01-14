Üye Girişi
Haberler

Muğla'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada otomobil orta refüje çarparak takla attı ve bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin orta refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 YC 859 plakalı otomobil, kırmızı ışıklara geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybolarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, o esnada ışıklarda bekleyen 34 HRL 223 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü F.Y. (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Kaza ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, ışıklara yaklaştığı sırada otomobilin bir anda orta refüje çarparak takla atması ve önündeki araca çarpması yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

23 Nisan Muğla Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci dönemde devamsızlıklar sıfırlanıyor mu? Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu, her dönem sıfırlanır mı? DİYARBEKİRSPOR – ADIYAMANSPOR CANLI: Diyarbekirspor – Adıyamanspor maçı nereden, nasıl izlenir? Diyarbekirspor Adıyamanspor canlı yayın linki! DENİZLİSPOR – AMEDSPOR CANLI: Denizlispor – Amedspor maçı nereden, nasıl izlenir? Denizlispor Amedspor canlı yayın linki! Denizlispor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Denizlispor - Amedspor maçı nereden izlenir? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title