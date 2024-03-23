Muğla'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesi Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas istikametine seyir halinde olan Y.A.(41) idaresindeki 10 PB 879 plakalı motosiklet ile A.G.U.(20) idaresindeki 48 AFR 999 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA