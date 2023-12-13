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Muğla'da Kaybolan 77 Yaşındaki Kadın Aranıyor

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Muğla'da yakınları ile birlikte Yılanlı Dağı'nda çıntar mantarı toplamaya giden ve sonrasında kaybolan 77 yaşındaki Fatma Avcı her yerde aranıyor.

Muğla'da yakınları ile birlikte Yılanlı Dağı'nda çıntar mantarı toplamaya giden ve sonrasında kaybolan 77 yaşındaki Fatma Avcı her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık Salı günü Menteşe ilçesindeki Yılanlı Dağı'na Fatma Avcı (77) ve yakınları çıntar mantarı toplamaya gitti. Saat 11.00 sıralarında mantar topladığı sırada yakınlarının yanından ayrılan yaşlı kadın uzun süre geri dönmedi. Avcı'nın sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; jandarma ve komando ekipleri, jandarmaya bağlı iz sürme köpeği, AFAD ekipleri, MAG AME ile NAK arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiple Avcı'yı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarının üzerinden 30 saat geçmesine rağmen Avcı'nın izine rastlayamayan ekiplerin yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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