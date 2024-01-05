Muğla'da Kaçak Sigara Operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çeşitli markalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara ve elektronik sigara satışı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Ö.Z. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 225 paket çeşitli markalarda bandrolsüz sigara, 90 paket çeşitli markalarda Sahte Bandrollü sigara,1 adet Elektronik Sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA