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Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, dolandırıcılık operasyonunda 2'si kadın 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca 3 kişi tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık iddiası ile soruşturma başlatıldı. Hazineye ait arazileri sahte evrak oluşturmak suretiyle satarak 30 vatandaşa satarak yaklaşık 60 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik, Muğla merkezli Ankara, İstanbul ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 11 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ve çok sayıda boş ve dolu senet, tapu fotokopisi, devir sözleşmesi, vekaletname ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ortaca Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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