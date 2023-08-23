Muğla'da aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 'Yakın akrabayı öldürme' suçundan hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 'Yakın akrabayı öldürme' suçundan 22 yıl, 6 ay, 24 gün karara bağlanmış hapis kararı ile yakalama kararı bulunan A.Ç. yakalandı.

Jandarma ekipleri A.Ç. isimli şahsın isimli şahıs Menteşe İlçesi Ortaköy Mahallesinde olduğun tespit etti. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

A.Ç. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA