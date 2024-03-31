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Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-110) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 5'i çocuk 34 göçmen yakalandı. Diğer olayda ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti. Fiber karinalı lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 52 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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