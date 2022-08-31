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Muğla 3. sayfa haberi | Milas'ta Diaspor taşı ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa haberi | Milas'ta Diaspor taşı ele geçirildi

Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Milas ilçesindeki bir evde çıkarılması izne tabi olan değerli taş statüsündeki Diaspor taşı ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir evde çıkarılması izne tabi olan değerli taş statüsündeki Diaspor taşı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği ekipleri yapılan ihbar ile tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Ekipler yapılan aramada çıkarılması izne tabi olan değerli taşlar statüsünde bulunan Diaspor ve benzeri değerli taşlar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.B. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Diaspor taşı nedir?

Diaspor madeni zultanit ismiyle de bilinen bir doğal taştır. Genellikle ışığa göre rengi değişen bu taş, pembeden yeşile doğru değişen renklerde değişkenlik göstermekte. Dünyada yeni keşfedilen ve oldukça rağbet edilen diaspor, Muğla'nın Milas ilçesinde özellikle Sodra Dağı civarında bulunuyor. Kazma ve kürekle çok nazik bir şekilde çıkarılmaya çalışılan diaspor taşı yaygın biçimde takı olarak kullanılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

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