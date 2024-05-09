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Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk Yaptı

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Kırşehir'de bir motosiklet sürücüsü, aracının üzerine yatarak hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. Olay, başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve kırmızı ışık ihlali de yapıldığı görüldü.

Motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını hiçe saydı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Ankara Caddesi üzerinde çekilen görüntüde motosiklet sürücüsü aracının üzerine yattı ve canını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsünün yaptığı davranışı kaydeden sürücü ise yaşananları çektiği videoda anlattı. Motosiklet sürücüsü canını hiçe saymanın yanı sıra kırmızı ışık ihlali de yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kırşehir Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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