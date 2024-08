Moto Kurye Kazaları Artıyor: Avukat Denizhan Atalay Uyarıyor

Ankara Barosu Avukatı Denizhan Atalay, moto kurye kazalarının her geçen gün arttığını belirterek açıklamada bulundu.

Ankara Barosu Avukatı Denizhan Atalay, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki toplam kaza sayısının yüzde 6,6, ölümlü-yaralanmalı kaza sayısının yüzde 19,2, ölü sayısının yüzde 25,2 ve yaralı sayısının yüzde 21,5 arttığını belirtti. Bu ölüm ve yaralanmaların hiç olmaması için tüm vatandaşlara görev düştüğünü belirten Avukat Denizhan Atalay, konu hakkında çözüm önerilerini sıraladı.

Avukat Atalay, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki toplam kaza sayısı yüzde 6,6, ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı yüzde 19,2, ölü sayısı yüzde 25,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,5 arttı. Her geçen gün trafiğe karışan motorlu araç sayısının artması, trafik bilincinin bir türlü sağlanamaması sebebiyle Türkiye'de kaza sayıları her geçen yıl artmaya devam ediyor. Bu sayılara bir de tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını sonrası kullanımı artan kurye motosikletleri eklenince mağdur sayısının artması kaçınılmaz oldu. İstatistiklere göre 2023 yılında 74 bin motosiklet kazası meydana gelmiş, vefat eden moto kurye sayısı ise 68 olarak tespit edilmiştir. Yaralı sayısı ise birçok moto kuryenin yaşının 18'den küçük olması yahut sigortasının bulunmaması gibi sebeplerle kazalar doğru ihbar edilmediğinden net bir şekilde tespit edilememektedir" dedi.

"Moto kurye kaza sayısının azaltılması imkansız değil"

Motosikletlerin yapıları gereği bir kaportaları bulunmadığından otomobiller kadar güvenli olmadığını belirten Atalay, belli bazı önlemlerin derhal alınmaması halinde bu ölümlerin her geçen yıl katlanarak devam edeceğini belirtti. Avukat Atalay, "Öncelikle moto kuryeler kendi can güvenlikleri için kısa mesafelerde dahi motosikletlerine kasksız ve koruyucu ekipmansız asla binmemelidir. Kask ve koruyucu ekipmanların ölüm vakalarını büyük oranda engellediği herkesin malumudur. Bu ekipmanlar ayrıca yaralanmaları da büyük oranda azaltmaktadır. Yine moto kuryelerin işverenlerine de bir o kadar görev ve sorumluluk düşmektedir. İşverenler, her bir sipariş için görevlendirdikleri moto kuryelerin trafikte risk altında hareket ettiğinin bilinci ile davranmalı, müşteri memnuniyeti gerekçesi ile kuryelerin hayatlarını riske atmamalıdır. Her şeyden önce can güvenliğinin geldiğini hem moto kuryeler, hem işverenler, hem de müşteriler asla unutmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Ölümleri azaltmak hepimizin elinde"

Her bir moto kuryenin geçimini sağlamak için çalıştığı, bunun da üzerinde birinin evladı, eşi, babası olduğu düşünüldüğünde en büyük sorumluluğun müşteri olan biz vatandaşların üzerinde olduğunu dile getiren Avukat Atalay, siparişlerin gecikmesi gibi durumlarda elzem olmadıkça hem moto kuryelerin kendilerine, hem de görevlendirmeyi yapan işletmelere gereksiz şikayette bulunulmamasının faydalı olacağını belirtti.

Avukat Atalay, "Kazaların büyük kısmının siparişlerin yetişmesi için yapılan baskı sebebiyle olduğu, bu baskının moto kuryeleri trafik kurallarını ihlal etmek ve hız limitlerini aşmak zorunda bıraktığı bir gerçektir. Bu ihlaller ayrıca diğer vatandaşların da hayatlarını riske atmaktadır. Bu sebeple müşteri açısından verilen siparişin erken gelmesinin, işveren açısından müşteri memnuniyetinin, moto kuryeler açısından da siparişleri yetiştirmenin insan hayatından daha değerli olmadığı bilincinin yerleşmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması hepimiz için gereklidir" diye konuştu. - GAZİANTEP