Modifiye araç fuarına gelen genç trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler

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Modifiye araç fuarına gelen genç trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Modifiye araç fuarına gelen genç trafik kazasında hayatını kaybetti Sosyal medyadaki son paylaşımı 'Geldim az kaldı' oldu Antalya'da özel halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Modifiye araç fuarına gelen genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medyadaki son paylaşımı 'Geldim az kaldı' oldu

ANTALYA - Antalya'da özel halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Alanya'ya modifiye araç fuarı için geldiği öğrenilen gencin sosyal medyada 'Geldim az kaldı' paylaşımı ortaya çıktı.

Kaza, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necip Çetin 07 HUV 63 plakalı otomobili ile seyir halindeyken H.Ç. yönetiminde bulunan 07 HCL 53 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çetin, sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen Necip Çetin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Modifiye araç festivali için gelmiş

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde düzenlenen modifiye araç fuarı için Gazipaşa ilçesinden geldiği öğrenilen Necip Çetin'in aracında yazılı olan ambulans ve 112 yazıları dikkatlerden kaçmadı. Gazipaşa'da taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen Çetin'in festival için geldiği sırada yolda çektiği ve sosyal medyada 'Geldim az kaldı' paylaşımı ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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