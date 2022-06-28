MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi - Haberler

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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlama' suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevilay, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme başkanı, dosyaya gelen Bank Asya'ya ait bilirkişi raporlarını okudu. Raporlara karşı diyecek bir şeyinin olmadığını söyleyen Sevilay, hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza hükmündeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Talebi reddeden mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.

(Engin Yağcı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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