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Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

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İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, 100 milyonluk kamu zararına neden olan dolandırıcının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan milyonluk vurgunu yapan şüphelinin 180 bin TL ödeyerek kendisine 'yılın iş adamı' ödülü verdirttiği de ortaya çıktı.

Milyonlarca lira kamu zararına neden olan olay, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile ortaya çıktı.

HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE DEVRALIP ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, K.G. isimli şüphelinin, borçları nedeniyle batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devraldığı belirlendi. K.G.'nin ayrıca, şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de belirlendi. Yürütülen çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı bahanesiyle belli başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.

180 BİN TL'YE KENDİSİNE 'YILIN İŞ ADAMI' ÖDÜLÜ VERDİRTMİŞ

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde söz konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" dedikleri de yine teknik ve fiziki takip neticesinde belirlendi. K.G.'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı ödülü verdirttiği de yine çalışmalar neticesinde ortaya çıktı.

100 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL'yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım', 'yedek parça' ve 'acente masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak, toplamda 100 milyon TL'ye yakın kamu zararına neden olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı. İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTandogan Dogan:

Turkiye gibi ulke dunyada bulunmaz..

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

şaşırdık mi hayır tabiki akp Türkiye sinde gayet normal

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Batık şirkette bukadar para nasıl oluyor

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

nazilari doğuştan dolandirici ruhlu olur

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

Haberde "Ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman, kim" sorularının yanıtlarını arayın. Çünkü eğer size sunulan metinde bu sorularının cevaplarını bulamıyorsanız, haberi size ileten kişi veya kişiler de aslında gerçeği bilmiyor olabilir

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

gazeteci haberini yazarken bu 6 sorunun cevabına haber metninde yer vermeye çalışmalıdır.,,,5N1K haber nasıl yazılır? 5N-1K kuralı KİM, NE, NEREDE, NE ZAMAN, NASIL, NEDEN (NİÇİN) sorularına göre haberin oluşturulması anlamına gelir. Bu nedenle gazeteci haberini yazarken bu 6 sorunun cevabına haber metninde yer vermeye çalışmalıdır. En çok da “Kim?” ve “Ne?” soruları önemlidir.

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