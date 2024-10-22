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Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasından şiddet gördüğünü ifade etti. Babasını şikayet ettiğini söyleyen Hoş, "Dayak, şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Ben ölmek istemiyorum" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yaşındaki Paravolley A Milli Voleybol Takımı oyuncusu İlke Naz Hoş, babasının şiddetinden kurtulmak için sosyal medyadan yardım istemesiyle gündeme geldi. Hoş, yaşananları anlatırken, babasının son olarak hem aracına hem de iş yerine saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.

ARABASININ CAMLARINI KIRMIŞ

Alınan bilgiye göre, dün akşam 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde baba O.H. (49), milli oyuncu İlke Naz Hoş'un bulunduğu araca saldırarak zarar verdi. O.H. daha sonra kızının iş yerinin de camlarını kırdı. O anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, milli sporcu Hoş, sosyal medyadan yaşananları anlattığı video paylaşarak yardım istedi.

Öte yandan, Tarsus İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile şüpheli baba O.H.'nin yakalandığı öğrenildi. İlke Naz Hoş ile annesi Filiz T.'nin O.H.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Suç duyurusu için adliyeye giden İlke Naz Hoş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben kötü bir şey yapmıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Babamın da 2 yıldır yasal vasi danışmanıyım. Kendisi kumar bağımlısı olan bir insan.800 bin dolar para kaybetti. 10 yıldır da çalıştığımı elimden alıyor, üniversiteyi kazandım gitmeme izin vermedi. Dükkanımı büyüttüm, ortak aldım, araç aldım borçlandım. Ekmeğimin peşindeyim. Beni uyuşturucu kullanıyormuşum, kara para aklıyormuş gibi beni arkadaşlarının sosyal medya hesaplarında paylaştırıyor. Böyle bir şey yok, ben ekmeğimin peşindeyim. Balıkçılık yaparak çalıyorum. Artı milli takım da aktif sporuma devam etmekteyim. Okul hayatım vardı okul hayatımı bitirdi. İş hayatım var, iş hayatımı elimden almak istiyor. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Gerekli şikayetimi de avukatımla yapıyoruz" dedi.

2 yıl öncede bir uzaklaştırma talep ettiğini belirten Hoş," 4 bin TL para cezası ile sonuçlandı. Her hangi başka bir işlem yapılmadı. O para cezasını da ben ödedim. Dayak, şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Ben ölmek istemiyorum, bence kadınlar da ölmeden bir sürece varılabilir" diye konuştu.

Akşam üzeri iş çıkışı evine giderken ışıklarda bekledikleri sırada babasının geldiğini araca tekmeler savurup camını kırdığına değinen Hoş," Ondan sonra polislere haber verdik. Hırsını alamamış, biz beklerden dükkanıma gitmiş. Dükkanımın taşlarla camlarını kırmış. Kamera görüntüleri de ellerimizde mevcut zaten, gerekli işlemler için adli kurumlara bildirdik. Ben her şekilde adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu sefer kadınlar ölmeden bir sonuca varalım. Ben ölünce değerli olmak istemiyorum, ben ölmeden değerimin bilinmesini istiyorum. Ben daha 20 yaşında genç bir kızım, 10 yaşında bir kız kardeşim ve annem var. Ben evime ekmek götürmek zorundayım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Karaİnci:

Sokak köpekleri saygı beklenmez saygı hak edilir baba ismi aldıgın için saygı görmem zorunda değilsin.

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