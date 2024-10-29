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Milli sporcu Selene Durna'nın intihar ettiği kesinleşti

Milli sporcu Selene Durna'nın intihar ettiği kesinleşti
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Durna'nın intihar etmeden önce bıraktığı notta "Anneme söyleyin ben intihar ediyorum" yazdığı öğrenildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden milli sporcu Selene Durna, 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Durna'nın intihar etmeden önce 'Anneme söyleyin ben intihar ediyorum' notu bıraktığı öğrenildi.

Milli sporcu Selene Durna intihar etti

MİLLİ SPORCU, 6. KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Orman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş atletizm takımda mücadele eden milli sporcu Selene Durna yalnız yaşadığı binanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan yoldaki asfalt zemine düştü. Durna'nın düştüğünü gören komşuları polise haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Selene Durna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Milli sporcu Selene Durna intihar etti

ANNESİNE İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Olay yeri inceleme ekipleri Selene Durna'nın evinde ve park halindeki otomobilinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Duran'ın ölmeden önce 3 yıldır oturduğu evinin kapısına not bıraktığı ve "Anneme söyleyin ben intihar ediyorum" yazarak bir de telefon numarası bıraktığı belirlendi. 6. kattan atlayarak intihar eden Duran'ın elinde arabasının anahtarlarını tuttuğu öğrenildi. Selene Durna'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Milli sporcu Selene Durna intihar etti

Çocuklarının söylemesi üzerine Selena Duran'ın cansız bedenini gören komşusu Sümeyye Arslan, "Kendisiyle bir tanışıklığım yok arabasına inip binerken, kedilere mama verirken görürdüm. Dün çocuklarım okula gitmedi bahçede oynarken yan binadan birisinin düştüğünü söylediler. Hemen koştum yerde yatıyordu. Polisleri ve ambulansı aradılar. Notu görmedim komşuların söylediği kadar biliyorum ama evet not bırakmış diye duydum. Elinde anahtar da vardı polis memurları alırken gördüm" diye konuştu.

Milli sporcu Selene Durna intihar etti

BEŞİKTAŞ TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Beşiktaş forması ile mücadele eden 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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