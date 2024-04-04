Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD- Ypg, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla son bir haftada 27, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 280'i Irak'ın, 393'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Suriye'de harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılığın verildiğini bildiren Aktürk, "İstikrarın sürdürülmesi için tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edilmektedir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştiğine vurgu yapan Aktürk, "Dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 109 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521'e yükselmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programlarına ilişkin de Aktürk, "29 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerini kabul etmiş, 1 Nisan'da Dışişleri Bakanımız ile bir araya gelmiş, 2 Nisan'da ise Meclis Başkanımızın ev sahipliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen iftara katılmıştır. Bugün de Kazakistan'ın Ankara büyükelçisini kabul edecek bakanımız, Pakistan Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katılım sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "2024 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri 3 Nisan'da başlamış olup, 10 Mayıs'a kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.

Seçimlerde askerlerin oy kullandığı görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin olarak şunları söyledi:

"18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan, profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir."

Bakan Güler'in ABD'li heyeti kabulü

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ni kabulünde neler görüşüldüğüne dair soruya da, "Görüşmede ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" cevabını verdi. - ANKARA