Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'yi Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi ve ilin sorunları ile yapılacak çalışmalar hakkında toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Hakkari'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun Hakkari ziyaretine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yaşar Güler, Yüksekova'ya gelişinde ilk olarak Yüksekova Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi. TFF Kadınlar 1'inci Lig Şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkmayı başaran kızlarımızı bir kez daha tebrik eden Bakan Yaşar Güler, daha sonra Hakkari Öğretmenevinde ilin sorunlarının ele alındığı ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti" ifadeleri kullanıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
