Midyat'ta Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar sonucu 2 hırsızlık şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Midyat ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık suçuna karışan 2 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, yaklaşık 1 metre uzunluğunda demir kesme makası, 1 çift eldiven, 1 adet kasatura olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN