Kahramanmaraş'ta Metruk Bina Çöktü: Vatandaşlar Korku Dolu Anları Anlattı

Kahramanmaraş'ta iki katlı metruk binanın çökmesinin ardından vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmadığı öğrenilen iki katlı müstakil ev bir anda çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında biri olma ihtimaline karşı arama çalışması başlatan ekipler, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve bu nedenle kullanılmayan binada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını tespit etti.

"Aynı deprem gibi hissettirdi"

Mahalle sakinleri ise yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yıkılan metruk binanın hemen yanındaki evde ikamet eden Ali Bozilki, "Buranın yıkılma anında ben evdeydim, gürültü evi titretti. O esnada çocuklar orada oyun oynuyordu, geldik hepsini tek tek kontrol ettik. Şu an için enkazın altında kalan yok. Her ihtimale karşı 112'yi ben aradım. Aynı deprem gibi, onu hissettirdi" dedi.

Mahalle sakini Mustafa Değirmenci ise, "Biz oturuyorduk, çay içiyorduk, bir gürültü geldi. Ondan sonra biz deprem oluyor dedik çıktık, dumanın içinde kaldık. Biz neye uğradığımızı bilemedik" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ