Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı, ele geçirilen silahlardan birinin şüpheli ölüm olayında kullanıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 4 şüphelinin örgütlü olarak elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu belirlendi. Bunun üzerine takibe alınan 4 şüpheliyi yakalamak için jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanırken 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 37 adet fişek, 2 adet şarjör, 1 adet dürbün ile 3 adet 6136 kapmasına giren bıçak ele geçirildi. Satılmak istenilen silahlardan birinin şüpheli ölüm olayında kullanıldığı da yapılan inceleme de ortaya çıktı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN