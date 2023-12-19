Mersin'de Sigara İzmaritinden Kaynaklı Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sigara sonu oldu: Çıkan yangında hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir dairede yalnız yaşayan 54 yaşındaki şahıs, koltukta sigaradan kaynaklı çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Olay, İlçeye bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalnız yaşayan alkol problemi olan Mehmet Sezer'in dairesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Sezer'in cansız bedenine ulaştı. Yangının söndürülmesinin ardından Sezer'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede yangının Sezer'in oturduğu koltukta sızıp kalmasından dolayı sigaradan kaynaklı yaşandığının değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.