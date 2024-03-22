Mersin'de Sahte Alkol Üretim Tesisi Ortaya Çıkarıldı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, sahte alkol üretim tesisi ortaya çıkarılırken, 20 ton etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde 2 şüphelinin iş yerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin etmek suretiyle etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 20 ton etil alkol, 4 üretim makinesi ile 11 saklama tankı ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN