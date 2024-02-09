Mersin'de Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi

Mersin'de bir kişi, Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve objeyle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, 1 dedektör, 108 adet Roma dönemine ait sikke, 5 yüzük ve 20 adet tarihi obje ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. - MERSİN