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Mersin'de Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi

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Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, tarihi eserleri satmak için müşteri arayışındayken yakalandı. Operasyonda 108 adet Roma dönemine ait sikke, 5 yüzük ve 20 adet tarihi obje ele geçirildi.

Mersin'de bir kişi, Roma dönemine ait çok sayıda sikke ve objeyle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, 1 dedektör, 108 adet Roma dönemine ait sikke, 5 yüzük ve 20 adet tarihi obje ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mersin Roma Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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