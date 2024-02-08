Mersin'de Karayolları Personeline Terör Bilgilendirmesi

Mersin'de Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel, terör faaliyetleri konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği görevlilerince, 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi çerçevesinde, bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda, Karayolları 5.Bölge Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde, terör, terörizm, radikalleşme, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, sosyal medyanın kullanımı gibi konuların anlatıldığı konferans düzenlendi. - MERSİN