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Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında merkez Toroslar ve Mezitli ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine şahısların iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, bin 80 paket kaçak sigara ve 51 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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