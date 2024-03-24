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Mersin'de canlı hayvan taşıyan tır devrildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde canlı büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı, bazı hayvanlar telef oldu. Çanlı olan hayvanları kurtarmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Kaza, Mersin Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Turgut Ç'nin idaresindeki 56 AE 808 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin istinat duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 60 büyükbaş hayvandan bazıları telef oldu. Sıkışarak yaralanan bazı hayvanların kurtarılması için itfaiye ekibi ve vatandaşlar seferber oldu. Tek tek kurtarılan hayvanlar başka bir araca nakledildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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